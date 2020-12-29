حسام عاشور يُجري عملية جراحية بعد إصابته أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن نادي الاتحاد، خضوع لاعب الفريق الأول بالنادي حسام عاشور، لعملية جراحية أعلى العين، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب أمام الأهلي.

ونشر الاتحاد عبر حساب الرسمي على فيسبوك:" خالص تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للاعبنا حسام عاشور الذى أصيب في مباراة أمس أمام النادى الأهلى بجرح تهتكي أسفل الحاجب و أعلى العين و اعلى الأنف أستلزم عمليه جراحيه وخياطه تجميلية بـ ٢٠ غرزه داخليه وخارجية".

وتعرض عاشور للإصابة خلال مشاركته كبديل أمام الأهلي، بعدما اصطدم بزميله في الفريق محمد عطوة، ليخرج الأخير ويكمل عاشور المباراة مصابًا.

وشارك عاشور في خسارة الاتحاد أمام الأهلي، بنتيجة 4 أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة بدوري we المصري.