"بناء على طلب اللاعب".. أتليتكو مدريد يعلن فسخ عقد كوستا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إنهاء عقد المهاجم الإسباني دييجو كوستا لاعب الفريق بناء على طلبه. وقال النادي في بيان رسمي نُشر عبر موقعه الالكتروني، إن كوستا طلب فسخ عقده مع روخيبلانكوس لأسباب شخصية. وجاء بيان النادي كالآتي: " توصل أتلتيكو مدريد ودييجو كوستا إلى اتفاق بشأن إنهاء عقد المهاجم الإسباني بناء على طلبه لأسباب شخصية". وأضاف: "وقع كوستا اليوم الثلاثاء على إنهاء عقده". وتابع: "يشكر النادي كوستا على تفانيه خلال هذه السنوات ويتمنى له التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته الاحترافية". وانضم كوستا إلى صفوف أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 17/18 قادمًا من تشيلسي، وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري (يونيو 2021).

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