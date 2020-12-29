محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق ورامي بشاي:
أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أنه حصل على موافقة الأمن بشأن إقامة مباراة الزمالك على ملعب بتروسبورت.
وأوضح عبدالناصر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، كان مقررًا أن تقام المباراة على ملعب السويس، ولكنا خاطبنا الأمن وحصلنا على موافقة بنقله للقاهرة على ملعب بتروسبورت.
ويلتقي إنبي والزمالك يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.
من جهته، أوضح مصدر بالزمالك، في تصريحات ليلا كورة، أن النادي ينتظر وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة بنقل المباراة لبتروسبورت بعد موافقة الأمن.
وتعادل إنبي مباراته الأخيرة أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق، فيما حقق الزمالك فوزًا على حساب سموحة بهدفين نظيفين.
كانت هذه تفاصيل خبر في انتظار خطاب اتحاد الكرة.. الأمن يوافق على نقل مباراة إنبي والزمالك لبتروسبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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