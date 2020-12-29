رابطة بريميرليج تعلن تسجيل 18 حالة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي وموظفي أندية بريميرليج.

وقالت الرابطة في بيانها الرسمي: "تؤكد رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة بين 21 ديسمبر و27 ديسمبر، خضع 1479 لاعبًا وموظفًا لاختبارات فيروس كورونا".

وأضاف البيان: "من بين هؤلاء المصابين 18 حالة إيجابية، وسيتم عزلهم لمدة 10 أيام".

وبالنظر إلى نتائج الاختبارات السابقة، نجد أن تلك النسبة هي الأعلى في بريميرليج منذ انطلاق الموسم الجديد 2020/2021، في شهر سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن رابطة بريميرليج أجلت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون التي كان مقررًا لها مساء أمس الاثنين بالجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريق السماوي.