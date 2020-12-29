عبدالله جمعة يعلن تعافيه للمرة الثانية من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن عبدالله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك، تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكتب عبدالله عبر صفحته على انستجرام: "الحمد لله نتيجة المسحة سلبية"

وأصيب عبدالله جمعة بفيروس كورونا قبل مباراة نهائي دوري الأبطال، قبل أن يعلن تعافيه في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، ثم أعلن إصابته مجددا يوم الأحد الماضي 27 ديسمبر.

وكان محمد طبيب الزمالك، صرح في وقت سابق، أن عبدالله جمعة أجرى ثلاث مسحات متتالية بمعامل وزارة الصحة، ظهرت سلبية الأولى والثانية منهم فيما كشفت الثالثة عن إيجابية العينة، قبل أن تظهر سلبية عينة اليوم الإثنين.

وغاب عبدالله جمعة عن مواجهة سموحة والزمالك التي أقيمت مساء الإثنين، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.