وزير الرياضة: تدخلنا لإيقاف إدارة الزمالك بعد رصد مخالفات كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال أشرف صبحي، وزير الرياضة، إن قرار إيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور جاء بعد رصد مخالفات عديدة.

وفي تصريحات إذاعية، وجه "صبحي" الشكر لمن أدار نادي الزمالك. وأكد أن النيابة هي من ستقول كلمتها في ملف النادي الأبيض، وقرارنا كان الإيقاف حتى انتهاء التحقيق، وكلام وزارة الرياضة بشأن هذا الملف يجب أن يقال طبقا للتحقيق الفعلي للنيابة، فهم من لديهم جميع الأوراق الآن.

وتابع: "لا بد أن يكون هناك هيئات أخرى في الطريق، ولجان التفتيش لها استقلاليتها في العمل وتقدر حجم المخالفات".

وأكمل: "في الزمالك كان هناك شكاوى كثيرة من الاتحادات الرياضية وتأسيسا على ذلك كانت هناك حالة يستوجب التدخل بهذه الطريقة، مفيش حاجة اسمها اشمعنا الزمالك. نحن وراء الجميع ولن نترك أي كيان يتعثر، ورصدنا العديد من المخالفات في الزمالك وتدخلنا".

وعن حقيقة وجود خلاف مع اللجنة الأولمبية، نفي أن تكون وزارة الرياضة طرفا في أزمة مع اللجنة الأولمبية، مؤكدًا أنهم جهة حكومية ولن يكون ندًا مع أحد، من حق كل طرف أن يعلن ويعبر عن ذاته، ونتحدث ونتدخل لو هناك أزمة في أي اتحاد".