مصطفى محمد ينتظم في تدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الزمالك، اليوم انتظام مصطفى محمد، مهاجم الفريق، في المران بشكل طبيعي، حيث ظهر اللاعب في المران بعد غيابه عن التدريبات الماضية بسبب الإصابة بكدمة في الظهر.
أدى اللاعب تدريباته مع الفريق لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام إنبي.
عبدالله جمعة يبدأ برنامجة التأهيلي:
خضع عبدالله جمعة لتدريبات خاصة تأهيلية على هامش مراناليوم ثم شارك في جزء التدريبات بالكرة بعد تعافيه من فيروس كورونا.
ثم خضع اللاعب لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي مع بقية زملائه الذين شاركوا في مباراة أمس، وفضل الجهاز الفني عدم استكمالهم للتدريبات الفنية لتفادي الإجهاد.
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