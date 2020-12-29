لاعبة التنس أنس جابر تنتظم في معسكر إعداد بـ «دبي»

انتظمت التونسية أنس جابر لاعبة التنس المحترفة في معسك تحضيري لمنافسات الموسم الجديد في دولة الإمارات ، استعداداً لخوض فعاليات بطولة أستراليا المفتوحة للعبة .

وأكدت اللاعبة التونسية ، أن تواجدها في الإمارات يأتي للمشاركة في بطولة دبي للعبة ، والقيام بفترة إعداد فني وبدني للارتباطات

وأعلنت شركة اتصالات تونس، اختيار لاعبة التنس أنس جابر سفيرًا للرياضة وممثلًا للبلاد، بعد الإنجازات التي حققتها خلال العام الجاري في اللعبة على المستوى العالمي وتمكنها من الحصول على الترتيب رقم 31 على العالم بين محترفات التنس في التصنيف العالمي.

وعبرت اللاعبة التونسية، عن اعتزازها بتلك الشراكة مع الحكومة التونسية، متطلعة إلى الوصول إلى ترتيب الـ10 الأوائل بين محترفات اللعبة العام المقبل. بطولة دبي للعبة ، والقيام بفترة إعداد فني وبدني للارتباطات الرياضية المقبلة .وأعلنت شركة اتصالات تونس، اختيار لاعبة التنس أنس جابر سفيرًا للرياضة وممثلًا للبلاد، بعد الإنجازات التي حققتها خلال العام الجاري في اللعبة على المستوى العالمي وتمكنها من الحصول على الترتيب رقم 31 على العالم بين محترفات التنس في التصنيف العالمي.وعبرت اللاعبة التونسية، عن اعتزازها بتلك الشراكة مع الحكومة التونسية، متطلعة إلى الوصول إلى ترتيب الـ10 الأوائل بين محترفات اللعبة العام المقبل.

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