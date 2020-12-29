تدريبات تأهيلية لعبدالله جمعة على هامش مران الزمالك اليوم

خضع عبدالله جمعة لتدريبات خاصة تأهيلية على هامش مران اليوم، ثم شارك في جزء من التدريبات بالكرة بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ثم خضع اللاعب لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي مع بقية زملائه الذين شاركوا في مباراة أمس، وفضل الجهاز الفني عدم استكمالهم للتدريبات الفنية لتفادي

الإجهاد.

وعلى جانب آخر، الزمالك ينتظر خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة يفيد بنقل لقاء إنبى في الجولة الخامسة، المقرر السبت المقبل، من ملعب السويس إلى ملعب بتروسبورت، بعد مواقفه الأمن.

