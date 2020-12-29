خضع عبدالله جمعة لتدريبات خاصة تأهيلية على هامش مران اليوم، ثم شارك في جزء من التدريبات بالكرة بعد تعافيه من فيروس كورونا.
ثم خضع اللاعب لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي مع بقية زملائه الذين شاركوا في مباراة أمس، وفضل الجهاز الفني عدم استكمالهم للتدريبات الفنية لتفاديالإجهاد.
وعلى جانب آخر، الزمالك ينتظر خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة يفيد بنقل لقاء إنبى في الجولة الخامسة، المقرر السبت المقبل، من ملعب السويس إلى ملعب بتروسبورت، بعد مواقفه الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية لعبدالله جمعة على هامش مران الزمالك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.