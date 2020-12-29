غياب ثنائي المقاولون العرب عن مباراة البنك الأهلي للإصابة

يواصل محمد سالم مهاجم المقاولون العرب غيابه عن المشاركة بسبب الإصابة التي تعرض لها شد عضلي، والتي جعلته يغيب عن مباراة ذئاب الجبل أمام الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري.

يغيب محمد سالم عن المشاركة عن مباراة المقاولون أمام البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

كما يغيب الناشئ يوسف حسن عن مباراة البنك الأهلي بسبب الإصابة بشد بالعضلة الضامة.

فيما يواصل فادي نجاح مدافع المقاولون العرب، تدريباته التأهيلية والجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في الأربطة، وسيكون من الصعب لحاقه بالمباراة.

يتذيل المقاولون العرب جدول الدوري الممتاز، دون نقاط، بعد خسارته في ٣ مباريات أمام الزمالك، وادي دجلة والإنتاج الحربي.