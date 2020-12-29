دورتموند يعلن جاهزية هالاند بعد تعافيه من إصابة عضلية

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني ، تعافي مهاجمه النرويجي هالاند من الإصابة العضلية التي لحقت به مطلع الشهر الجاري ،وخضع بعدها لفترة تأهيل .

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء أن

هالاند يقترب من المشاركة مع دورتموند في المواجهة المقبلة بالدوري أمام فولفسبورج يوم الأحد المقبل.وخضع المهاجم النرويجي الشاب لفترة تأهيل بدني في قطر.ويتصدر هالاند قائمة هدافي فريقه برصيد 10 أهداف .وأكد مايكل زورك مدير الكرة بالفريق الألماني ، أن فترة التأهيل البدني للاعب صاحب الـ 20 عام ، تمت بشكل جيد حتى تأكدت جاهزيته لقيادة هجوم فريقه خلال المباريات المقبلة .