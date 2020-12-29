دورتموند يعلن جاهزية هالاند بعد تعافيه من إصابة عضلية

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني ، تعافي مهاجمه النرويجي هالاند من الإصابة العضلية التي لحقت به مطلع الشهر الجاري ،وخضع بعدها لفترة تأهيل .
وأشارت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء أن
وخضع المهاجم النرويجي الشاب لفترة تأهيل بدني في قطر.
ويتصدر هالاند قائمة هدافي فريقه برصيد 10 أهداف .
وأكد مايكل زورك مدير الكرة بالفريق الألماني ، أن فترة التأهيل البدني للاعب صاحب الـ 20 عام ، تمت بشكل جيد حتى تأكدت جاهزيته لقيادة هجوم فريقه خلال المباريات المقبلة .
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