أرسنال يبدأ التحرك لضم لاعب وسط برشلونة في الميركاتو الشتوي

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي أولى تحركاته لضم ريكي بويج، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق الكتالوني رونالد كومان.

أشارت تقارير إنجليزية، اليوم الثلاثاء، إلى أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أبلغ إدارة ناديه بحاجته لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتعويض النتائج السيئة التي حققها أرسنال في

وواصلت، أرسنال بالفعل بدأ في إرسال بعض مندوبيه لمقابلة اللاعب ومعرفة رغبته في الانضمام إلى الفريق اللندني، خصوصًا أنه صرح خلال وقت سابق برغبته في خوض تجربة جديدة خارج كتالونيا. أرسنال في الدوري الإنجليزي حتى الآن.وواصلت، أرسنال بالفعل بدأ في إرسال بعض مندوبيه لمقابلة اللاعب ومعرفة رغبته في الانضمام إلى الفريق اللندني، خصوصًا أنه صرح خلال وقت سابق برغبته في خوض تجربة جديدة خارج كتالونيا.

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