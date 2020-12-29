أعلن محمد سمير، مدافع فريق المقاولون العرب، عن سلبية مسحة كورونا المستجد.
كتب محمد سمير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله المسحةسلبية"، وكان محمد سمير أصيب بفيروس كورونا و٨ لاعبين آخرين ما جعله يستبعد عن المباريات الأخيرة مع المقاولون.
يستعد المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي غدًا الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
ويحتل المقاولون العرب المركز الأخير من دون نقاط بعد خسارته أمام الزمالك ووادي دجلة والإنتاج الحربي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعافي محمد سمير مدافع المقاولون من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.