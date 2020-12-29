تعافي محمد سمير مدافع المقاولون من فيروس كورونا

أعلن محمد سمير، مدافع فريق المقاولون العرب، عن سلبية مسحة كورونا المستجد.

كتب محمد سمير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله المسحة

سلبية"، وكان محمد سمير أصيب بفيروس كورونا و٨ لاعبين آخرين ما جعله يستبعد عن المباريات الأخيرة مع المقاولون.

يستعد المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي غدًا الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الأخير من دون نقاط بعد خسارته أمام الزمالك ووادي دجلة والإنتاج الحربي.