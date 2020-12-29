دافع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن نفسه بعد الانتقادات الحادة التي تلقاها من صحافة بلاده مؤخراً بعد إقامته لحفلاً خاصاً في منزله بولاية ريو دي جانيرو بحضور مئات الأشخاص وفي ظل تداعيات الموجة الثانية من فيروس

وأعلن النجم البرازيلي عبر الشركة المسئولة عن تنظيم الحفل ، أن الجميع التزم بالإجراءات الوقائية والتباعد خلال الحفل ، نافياً حضور أعداد كثيرة كما ذكرت صحافة البرازيل 500 فرداً.

وأوضحت الشركة أن الحضور اقتصر على 150 فرد فقط من المقربين للنجم البرازيلي ، كما أن الحضور تم بدعوات شخصية من اللاعب ذاته وليس بتذاكر تم بيعها كما أورد الإعلام البرازيلي.

وأكدت الشركة المنظمة ، حصولها على كافة التصريحات الرسمية اللازمة من الجهات المعنية في البرازيل قبل إقامة الحفل . الثانية من فيروس كورونا وأعلن النجم البرازيلي عبر الشركة المسئولة عن تنظيم الحفل ، أن الجميع التزم بالإجراءات الوقائية والتباعد خلال الحفل ، نافياً حضور أعداد كثيرة كما ذكرت صحافة البرازيل 500 فرداً.وأوضحت الشركة أن الحضور اقتصر على 150 فرد فقط من المقربين للنجم البرازيلي ، كما أن الحضور تم بدعوات شخصية من اللاعب ذاته وليس بتذاكر تم بيعها كما أورد الإعلام البرازيلي.وأكدت الشركة المنظمة ، حصولها على كافة التصريحات الرسمية اللازمة من الجهات المعنية في البرازيل قبل إقامة الحفل .

كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يدافع عن نفسه بعد إقامته لحفلاً خاصاً في منزله بالبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.