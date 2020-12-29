رسميًا.. أتليتكو مدريد يعلن استغناءه عن خدمات ديجو كوستا

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسبانى، اليوم الثلاثاء، عن فسخ تعاقده مع لاعبه البرازيلي ديجو كوستا مهاجم الفريق الحالي.

نشر أتليتكو مدريد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تغريدة منذ قليل قائلاً: "قد توصل أتلتيكو

مدريد ودييجو كوستا إلى اتفاق بشأن إنهاء العقد الذي ينتهي في 30 يونيو 2021".

وأضاف النادي: "اللاعب الإسباني طلب من النادي الرحيل لأسباب شخصية، ووقع

اليوم على عقد الإنهاء، ليرحل عن كياننا، نتمنى له التوفيق في مستقبله".

يذكر أن كوستا انضم إلى أتلتيكو مدريد في يناير 2007 قادمًا من سبورتينج براجا البرتغالي، وأعير لـ سيلتا فيجو ورايو فاييكانو، ورحل في 2014 لينضم إلى تشيلسي، ثم عاد في يناير 2018.