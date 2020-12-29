أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسبانى، اليوم الثلاثاء، عن فسخ تعاقده مع لاعبه البرازيلي ديجو كوستا مهاجم الفريق الحالي.
نشر أتليتكو مدريد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تغريدة منذ قليل قائلاً: "قد توصل أتلتيكومدريد ودييجو كوستا إلى اتفاق بشأن إنهاء العقد الذي ينتهي في 30 يونيو 2021".
وأضاف النادي: "اللاعب الإسباني طلب من النادي الرحيل لأسباب شخصية، ووقعاليوم على عقد الإنهاء، ليرحل عن كياننا، نتمنى له التوفيق في مستقبله".
يذكر أن كوستا انضم إلى أتلتيكو مدريد في يناير 2007 قادمًا من سبورتينج براجا البرتغالي، وأعير لـ سيلتا فيجو ورايو فاييكانو، ورحل في 2014 لينضم إلى تشيلسي، ثم عاد في يناير 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. أتليتكو مدريد يعلن استغناءه عن خدمات ديجو كوستا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.