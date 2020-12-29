غياب أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي عن الفريق 3 أسابيع

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي غياب لاعبه الأبرز أمين بن عمر عن الملاعب لفترة تمتد إلى ثلاثة أسابيع على أقل تقدير بعد تعرضه لإصابة عضلية مؤخراً ، وإجراؤه عدد من الفحوصاتالطبية .
وتأكد غياب بن عمر عن مواجهة الفريق التونسي أمام المقاولون العرب في إياب دور الـ 32 لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعدما انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي ، كما تأكد أيضاً غيابه عن مواجهة الترجي التونسي.
ويلتقي الترجي والنجم لحساب الجولة الخامسة من منافسات الدوري التونسي على ملعب رادس الجمعة المقبل، في اللقاء الذي سيشهد أيضاً غياب أيمن المثلوثي حارس النجم الساحلي بداعي الإصابة .
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