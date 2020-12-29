بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “مانشستر يونايتد وولفرهامبتون” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وولفرهامبتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون على ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

أدى تعادل مانشستر يونايتد مع “ليستر سيتي” في الجولة الماضية إلى إبقاءه داخل دائرة المنافسة على اللقب، وجعله يحافظ على سلسلة اللاهزيمة في الدوري الانجليزي والمكونة من ثماني مباريات (تعادل في 2، وانتصر في 6)، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقاط، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “ليستر سيتي”، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر “ليفربول”، ويمتلك الشياطين الحمر مباراة مؤجلة.

ويمتلك مانشستر يونايتد خط هجوم ناري هذا الموسم إذ سجل 30 هدف بعد مرور 14 جولة، بمعدل 2.14 هدف في المتوسط ​​لكل مباراة، وفي اخر ستة من آخر ثمانية مباريات سجل أكثر من 3.5 هدف في المباراة الواحدة.

وشهدت اخر مباراة لفريق مانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد تسجيل 6 أهداف لأول مرة منذ أغسطس 2011، حيث سحقوا ليدز يونايتد بنتيجة (6-2)، بعد أن فشلوا سابقًا في تسجيل أكثر من 1.5 هدفًا للفريق في أي من مبارياتهم الست الأولى على أرضهم.

على الجهة الأخرى، يعاني “ولفرهامبتون” كثيرًا هذا الموسم على المستوى التهديفي حيث سجل لاعبوه 15 هدف فقط في ظل غياب نجم الهجوم المكسيكي “راؤول خيمينيز” الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس ستبعده لفترة ليست بالقصيرة عن الملاعب.

ويدخل ولفرهامبتون مباراة اليوم بفوز واحد فقط من آخر خمس مباريات في الدوري الانجليزي، ولكن بعد تعادله امام “توتنهام” في الجولة الماضية في الدقائق الآخر سيجعله يخوض مواجهة الليل بمعنويات مرتفعة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات من جديد.

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