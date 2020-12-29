شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة سلة الأهلي: فزنا بدوري المرتبط عن جدارة واستحقاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت جنة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلى، سعادتها الشديدة بتحقيق لقب بطولة دوري المرتبط، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 61-57، في المبارة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقالت جنة إن الأهلي، تفوق على منافس قوي، وكانت مواجهة قوية حافلة بالندية بين الفريقين، مؤكدة أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن على هاشم، عقد العديد من الجلسات مع اللاعبات وطالبهن بتحقيق الفوز وسط أجواء تفشي فيروس كورونا.

وأكدت أن الفريق يتطلع إلى تحقيق الفوز في جميع المباريات التي يشارك بها هذا الموسم، ووجهت الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير على دعم الفريق طوال الفترة الماضية.