شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عربية مهمة لمستقبل الرياضة الجامعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة التعليم والتطوير بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور سالم بن خميس العريمي، نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية ورئيس اللجنة، اجتماعها الأول بتقنية الزوم، وتوصل الاجتماع بعد جلسة عصف ذهني لعدة توصيات تهدف إلى تطوير العمل والارتقاء بالرياضة الجامعية، وأهمها مايلي:

- تنظيم ورش ومؤتمرات وندوات وملتقيات علمية وربطها بواقع عمل الاتحاد.

- ضرورة تأهيل الكوادر الإدارية والفنية من خلال تنظيم دورات متخصصة في الإدارة والتدريب.

- النهوض برياضة المرأة الجامعية العربية وتأهيلها.

- دعم البحوث العلمية وعمل دراسات تحليلية وإحصائية عن الاتحادات الجامعية العربية.

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