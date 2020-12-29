شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يحصل علي شيك مقدم التعاقد اليوم.. والصرف يحدد موعد اعلان التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة وينتهي نادى الزمالك من ملف تجديد تعاقد يوسف أوباما لاعب وسط الفريق ، حيث انهت إدارة النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز توفير مقدم التعاقد الجديد للاعب، علي أن يتسلم الشيك الخاص بالمقدم اليوم قبل تدريب الفريق الذي ينطلق بعد قليل.

ومن المقرر أن يتم صرف الشيك غدا، وسيتم بعدها الإعلان رسميا عن تجديد تعاقد أوباما مع الزمالك لمدة 3 مواسم ، حيث ينتهي تعاقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ليبدأ الزمالك في حسم ملف تجديد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لتحقيق استقرار الفريق من أجل حصد البطولات فى الموسم الجديد .

واتفق مسئولو الزمالك مع أوباما علي كافة بنود التعاقد قبل مباراة سموحة التي أقيمت امس في الجولة الثالثة للدورى، والتي حقق فيها الزمالك الفوز بثنائية نظيفة ، علي ان يتم الإعلان بمجرد صرف مقدم التعاقد وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة.

ويوجد 5 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وهم فرجاني ساسي ويوسف أوباما واحمد فتوح وشيكابالا ومحمود جنش ، ويحتاج الزمالك لانهاء التجديد رسميا للخماسي خلال الـ 48 ساعة المقبلة وتحديدا قبل بداية يناير المقبل، حيث يحق للخماسي التوقيع علي عقود انضمامهم لاي فريق في يناير المقبل علي ان ينضموا بلا مقابل في الصيف وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ".

وكان الزمالك قد حقق الفوز امس علي سموحة بهدفين نظيفين احرزهما اشرف بن شرقي واحمد فتوح، ليصل رصيده من النقاط الي 7 نقاط احتل بها المركز الثالث مؤقتا ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي في الجولة الرابعة.