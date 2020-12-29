شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: 7200 دراجة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك تشمل عدد 7200 دراجة يتم طرحها على مراحل فرعية مقسمة إلى 900 فى البداية متوفر منها الآن 800 تطرح 100 بعد ذلك.

وأشار صبحى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة لإعلان التفاصيل عن المرحلة الثالثة من دراجتك صحتك إلى الدراجة الكهربائية من 30 إلى 50 كجم ولكن لن تكون ضمن هذه المرحلة حيث من المقرر طرحها الفترة المقبلة قبل يوم 10 يناير وهى عبارة عن بطارية داخل الدراجة تقلل درجة تحمل الضغط خاصة على من يعانون الآلام فى الأقدام.

وأضاف وزير الرياضة أن تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع على عدم وجود أى اضافات فى أسعار الدراجات للمرحلة الثالثة لضمان أكبر قدر من المستفيدين من المبادرة كما يتم دراسة فكرة تقليل الأعمار السنية للمستفيدين من المبادرة.

وقال انه تم الاتفاق مع إحدى شركات المياه الغازية للحصول على كمية كبيرة من الدراجات وتوزيعها على الشباب لاستخدامها فى خدمة توصيل المشروبات لتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى الاتفاق مع إدارة التسويق فى الوزارة لتوزيع 500 دراجة على مجموعة من الشباب وتحويلها إلى مشروع صغير لتوصيل الأطعمة فى اى مكان وبالتالى تحويل المبادرة إلى أكثر من مشروع فى مختلف المجالات

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التسجيل لحجز دراجات المرحلة الثالثة يوم 5 يناير المقبل على ان يتم التسليم عن طريق مديريات الشباب والرياضة بكل محافظة مع توفير خدمة التوصيل السريع ويكون الحصول عليها باسبقية التسجيل والدفع فى شركة فورى " الدفع الالكترونى "