شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يستعيد قيمته التسويقية بعد انخفاض "كورونا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد التونسي الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك قيمته التسويقية التي انخفضت في فترة التوقف الماضية للنشاط الكروى في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

القيمة التسويقية الحالية للتونسي فرجاني ساسي وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين علي مستوي العالم، وصلت الي 2 مليون و500 ألف يورو ، بعدما كانت في ابريل الماضي 2 مليون يورو فقط بسبب توقف النشاط الكروى في العالم وقتها.

فرجاني ساسي وصلت أعلي قيمة تسويقية له في مشواره الكروى بعد انضمامه للزمالك حيث كانت قيمته التسويقية مليون و800 الف يورو، وعقب انضمامه للزمالك وصلت قيمته التسويقية الي 2 مليون و500 الف يورو وهي القيمة الحالية التي استعادها مرة أخرى مؤخرا عقب مساهمته في حصول الزمالك علي بطولتي السوبر المحلي والافريقي ووصيف الدورى ودوري ابطال افريقيا عن مجمل الموسم الماضي كاملا.

وأقتربت علاقة فرجاني ساسي والزمالك من النهاية عقب تلقي اللاعب عرضا قطريا مغريا للاعب وللزمالك بخلاف وجود أزمات في ملف تجديد تعاقد ساسي مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى.

واثار ساسى لغط كبير قبل مباراة سموحة مساء امس الثلاثاء عندما رفض النزول لاجراء عملية الإحماء وسط تكهنات كثيرة سواء برغبة اللاعب فى الحصول على مستحقاته المالية التى لم يحصل عليها والبالغة مليون دولار بالإضافة إلى رغبة اللاعب في الرحيل خلال يناير المقبل خاصة ان عرض الدحيل القطرى به اغراءات مالية كبيرة وأيضا مشاركته في فعاليات كاس العالم للاندية مطلع فبراير المقبل حيث يمثل الفريق القطري بلاده في هذه البطولة .

إدارة الزمالك ستحسم ملف تجديد عقد فرجاني ساسى من عدمه خلال الساعات القادمة وان هناك تمسك ببقاء اللاعب في صفوف الزمالك خاصة انه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض