اتحاد الكرة يلغى الشعار الجديد لمسابقة الدورى العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء شعار الدورى الجديد الذى تم اعلانه قبل انطلاق الدورى الحالى وتحديدا فى حفل سحب القرعة، بداعى أن هذا الأمر قرار الأندية وليس اتحاد الكرة وأنه لابد من موافقة الأندية على تغيير الشعار وأخذ رأيهم فى الشعار الجديد قبل اعلانه.
وأعلنت اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة تعديل شعار الدورى المصرى هذا الموسم، وتم اعلان الشعار الجديد فى حفل سحب القرعة بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم حازم إمام وعماد متعب.
واتفق مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق على إجراء تعديلات على شعار الدورى المصرى الجديد الذي تم إعلانه مع إجراء قرعة البطولة، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على تغيير اللون وإضفاء ألوان من الروح المصرية مثل الأبيض والأحمر والأسود مع تفتيح عين تصميم أبو الهول، قبل أن يتم إلغاء الشعار من قبل اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة حاليا.
من ناحية أخرى، طلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021 ، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للإتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.
فى المقابل، ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعى وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.
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