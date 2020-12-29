شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى الشعار الجديد لمسابقة الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء شعار الدورى الجديد الذى تم اعلانه قبل انطلاق الدورى الحالى وتحديدا فى حفل سحب القرعة، بداعى أن هذا الأمر قرار الأندية وليس اتحاد الكرة وأنه لابد من موافقة الأندية على تغيير الشعار وأخذ رأيهم فى الشعار الجديد قبل اعلانه.

وأعلنت اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة تعديل شعار الدورى المصرى هذا الموسم، وتم اعلان الشعار الجديد فى حفل سحب القرعة بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم حازم إمام وعماد متعب.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق على إجراء تعديلات على شعار الدورى المصرى الجديد الذي تم إعلانه مع إجراء قرعة البطولة، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على تغيير اللون وإضفاء ألوان من الروح المصرية مثل الأبيض والأحمر والأسود مع تفتيح عين تصميم أبو الهول، قبل أن يتم إلغاء الشعار من قبل اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة حاليا.