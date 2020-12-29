شكرا لقرائتكم خبر عن 5 يناير فتح باب التسجيل بمبادرة دراجتك صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية عن موعد فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك . وقالت سونيا دنيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة لإعلان التفاصيل عن المرحلة والمقرر أن تبدأ يوم 5 يناير التسجيل والدفع بثمن الدراجة وقالت رئيس الإدارة ان الدفعة الأولى من المرحلة ستشهد طرح 800 دراجة ويكون الحصول عليها باسبقية التسجيل والدفع فى شركة فورى " الدفع الالكترونى " وأضافت ممثلة الوزارة أن التسليم يتم عن طريق مديريات الشباب والرياضة بكل محافظة مع توفير خدمة التوصيل السريع وحالة ارتجاع الدراجة يتم تحمل تكلفة الشحن فقط مع خصم نسبة 10 % من قيمة الدراجة المطروحة .

كانت هذه تفاصيل خبر 5 يناير فتح باب التسجيل بمبادرة دراجتك صحتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.