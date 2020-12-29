شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد وراء غياب كهربا عن مران الأهلي في بداية الاستعداد لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن غياب محمود كهربا لاعب وسط الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية جاء بسبب تعرضه لنزلة برد. ، وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الفني إراحته بسبب نزلة البرد التي تعرض لها اللاعب بعد مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري ، وأضاف مدير الكرة أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد غدا، قبل انطلاق لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.

في الوقت نفسه ، تاكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عن مباراة وادى دجلة يوم الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز ، وفقا لتأكيدات سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الذى قال إن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام ، وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط وأضاف: «اللاعب حصل على راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

وغادر طاهر محمد طاهر مباراة الأهلي والإتحاد السكندري أمس ، الأثنين، بملعب السلام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة بسبب الإصابة بكدمة في الضلوع وتوجه اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ملعب السلام وخضع لأشعة لم تُثبت إصابته بشكل خطير.

كما أعلن سيد عبد الحفيظ سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة، ثنائي الفريق وتعافيهما من فيروس كورونا ، وأشار مدير الكرة إلى أن «الثنائي» سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدٍ، وذلك استعدادا لمباراة وادي دجلة ، ويجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.