شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..صور وأسعار دراجات المرحلة الثالثة من دراجتك صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على صور دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك المقرر أن تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي بعد قليل

ومن المقرر أن يكون سعر الدراجة 1894 جنيه بعد الدعم الذى تقدمه الوزارة للمستفيدين من المبادرة.

فى المقابل يبلغ سعر دراجة الفتيات 1963 جنيها بعد خصم قيمة دعمها من وزارة الرياضة بقيمة 500 جنيها . ولدراجة الفتيات 3 مقاسات توفرها الوزارة وهى s 45 و L 10 بالإضافة إلى xs 45 .



صور الدرجات

صور الدرجات

صور الدرجات

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن المبادرة تأتى فى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى إطار توجيهاته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، مؤكدا أن الدراجات يتم طرحها للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وتقديم تسهيلات فى السداد.

ولفت أشرف صبحى إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد للمساهمة فى التباعد الاجتماعى وتجنب العدوى ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصرى، وتغيير ثقافة الانتقال اليوم للمواطنين، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط.