شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يشيد بدور الإدارة في دعم الفريق ويؤكد : لاعبو الزمالك رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك ، بالدور الذي تقدمه اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، في دعم فريق الكرة والحفاظ علي استقرار الفريق.

وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " : اللجنة الثلاثية تقوم بدور إيجابي في عزل فريق الكرة عن أي أمور أخرى داخل النادي، بخلاف الدعم المعنوي الكامل للاعبين والجهاز الفني، مضيفا ان إدارة النادي تسعى ليلا ونهارا لتوفير متطلبات الفريق والحفاظ علي القوام الأساسي لحصد البطولات الموسم الحالي واسعاد الجماهير.

كما أشاد أشرف قاسم بالروح التي ظهر عليها لاعبو الفريق في مباراة الأمس أمام سموحة والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة للدورى مؤكدا ان لاعبي الزمالك كانوا علي قدر المسئولية ونجحوا في تقديم مباراة جيدة في طريق العودة للانتصارات وحصد البطولات.

واختتم أشرف قاسم تصريحاته بأن كل لاعبي الفريق ظهروا بمستوى مميز في مباراة الأمس وفي مقدمتهم محمد عبد الغني وأحمد فتوح وأمام عاشور ومحمد أبو جبل ومحمد أشرف روقا.

من ناحية أخرى يعود طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتدريبات فريقه الجماعية التى ستقام اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد أن جاءت مسحة اللاعب الأخيرة التى خضع لها سلبية من فيرس كورونا.

كما يشهد المران، تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الأبيض خلال مواجهة سموحة أمس، والعمل على اقتناص الفرص التى أهدرها اللاعبون أمام مرمى الخصم.

ورفض البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، منح الفريق راحة سلبية من التدريب بعد الفوز أمس على سموحة بنتيجة 2 / 0 سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الاثنين، بالجولة الثالثة، والذي جرى بملعب ببرج العرب.