الخليج 365 يحاور نجم منتخب ألمانيا لليد عن بطولة العالم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد همام ومحمد علام:

اللقب العالمي الرابع يعتبر حلم المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم والتي من المقرر أن تقام في مصر خلال الشهر المقبل، حيث يتواجد منتخب "المنشافات" في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات المجر وأوروجواي وكاب فيردي.

ويعتبر كريستيان ديسينجر من الأعمدة الأساسية للمنتخب الألماني خلال السنوات الماضية، حيث استطاع اللاعب صاحب الـ29 أن يحقق بطولة كأس الأمم الأوروبية نسخة 2016، كما نال الميدالية البرونزية في نفس العام بأولمبياد ريو دي جانيرو.

ويمتلك لاعب المنتخب الألماني عدة تجارب في القارة العجوز بعدما لعب في أندية أتلتيكو مدريد وكييل إلى جانب فاردار المقدوني والذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا في موسم (2018 - 2019)، تحت قيادة مدرب منتخب مصر الحالي روبرتو جارسيا باروندو الذي قاد الفريق المقدوني للبطولة عندما كان يتولى القيادة الفنيه له.

"الخليج 365" تواصل مع لاعب منتخب ألمانيا لمعرفة حظوظ منتخب بلاده في النسخة المقبلة بمصر إلى جانب توقعاته بشأن المنتخب الذي سيكون الحصان الأسود.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- بعد مسيرتك مع أكثر من فريق هل حققت ما تحلم به كلاعب؟

مشواري الآن جيد جدًا، أنا راضٍ عن النجاحات التي حققتها، لكن بالطبع أريد المزيد، مسيرتي شهدت صعود وهبوط من حيث المستوى، لكن إذا كنت تريد النجاح فقط فلا تفكر في الإخفاقات.

- وما هيّ البطولة التي تعد الأهم لك حتى الآن؟

بالتأكيد لقب دوري أبطال أوروبا في موسم (2018 - 2019)، هذه النسخة من البطولة الأوروبية تعتبر مميزة لنا كفريق فاردار لأننا لم نحصل على رواتبنا لمدة ستة شهور، لكن قدمنا موسمًا رائعًا وحصلنا على اللقب الأوروبي.

- وماذا عن مسيرتك مع المنتخب الألماني؟

توجت مع ألمانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية نسخة 2016، وتعتبر هذه البطولة "مجنونة" بالنسبة لي حيث بدأنا بشكل غير لائق إلا أننا فوزنا باللقب في النهاية.

- هل تتوقع أن ألمانيا تمتلك القدرة على المنافسة بالمونديال المقبل؟

المنتخب الألماني قوي دائمًا، لكن وفقًا للظروف الحالية من فيروس كورونا (كوفيد 19) فلا أحد يعرف مدى قوة كل فريق سيشارك في البطولة، أعتقد أن ألمانيا لديها الفرصة للذهاب بعيدًا إذا لعبنا بمستوى جيد.

- كيف ترى وضع المنتخب الألماني في المجموعة الأولى؟

نظريًا وعلى الورق فالمجموعة تعتبر سهلة، المجر بالتأكيد تعتبر خصمًا قويًا، لكن عادة يجب على المنتخب الألماني التفوق على الجميع، من الممكن أن نعاني بعض الشيء بسبب غموض الفرق الأخرى وقلة المعلومات عن منتخبي كاب فيردي وأوروجواي لكن يجب التفوق عليهما بالتأكيد.

- برأيك كيف ترى فرص منتخب مصر في النسخة المقبلة؟

مصر لديها عامل إيجابي من خلال إقامة البطولة على أرضها، مصر لديها فريق جيد يمكن أن يذهب بعيدًا مع قليل من الحظ سيكون المنتخب المصري لديه الفرصة في الوصول لدور ربع النهائي أو نصف النهائي، ولما لا نرى المنتخب المصري في النهائي.

- وما هو اللاعب المميز من المنتخب المصري؟

مصر لديها فريق مميز كما تحدثت لنرى أحمد الأحمر وعلي زين وحارس المرمى كريم هنداوي ومحمد سند ويحيى خالد.

- هل تتوقع ظهور فريق سيكون حصان إسود في البطولة؟

ليس من السهل أن يظهر فريق قوي من خارج أوروبا، في أوروبا ستجد الاحتراف، فاللاعبون يشاركوا في أكبر المسابقات القارية والعالمية على عكس المسابقات العربية، قد يكون هناك فرق جيدة لكن ليس هناك منافسة، في النهاية سنجد الفارق بين الفرق العربية والأوروبية.

- في النهاية.. هل ستوافق على التواجد مع المنتخب الألماني على الرغم من انتشار فيروس كورونا؟

بالتأكيد، المنتخب الألماني يستعد الآن خاصة أن الدوري بدأ، لكن ما أتمناه أن حالات فيروس كورونا تقل في الفترة المقبلة من أجل خوض إعداد جيد قبل الحدث العالمي.