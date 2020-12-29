"إعادة جدولة ومزيد من الاختبارات".. كورونا يضرب مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ضرب فيروس كورونا صفوف فريق مانشستر سيتي، وأجبر النادي السماوي على تأجيل مباراته ضد إيفرتون التي كان مقررًا لها مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء قرار سيتي بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريق السماوي، ولم يذكر النادي في بيانه عدد الإصابات، مشيراً إلى أن التأجيل جاء خوفاً من مزيد من الانتشار للفيروس في صفوف الفريق.

من جانبها، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن فيروس كورونا تمكن من صفوف الفريق السماوي وأصاب أكثر من شخص (لاعبين وإداريين) ما تسبب في تأجيل المباراة.

وكان سيتي قد أعلن منذ أيام إصابة الثنائي جابريل جيسوس وكايل ووكر بفيروس كورونا، قبل ارتفاع عدد الإصابات قبل مواجهة إيفرتون.

بعد تأجيل المباراة، قررت إدارة سيتي إغلاق ملعب التدريب كإجراء احترازي، على أن يخضع الجميع لاختبارات اليوم تظهر نتائجها غدًا الأربعاء، لتحديد مدى إمكانية خوض مباراته المقبلة ضد تشيلسي المقرر لها يوم الأحد المقبل (3 يناير) بالجولة الـ17 من منافسات بريميرليج.

وتشير صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، إلى أن فرص إقامة المباراة (ضئيلة)، وقم يتم تأجيلها هي الأخرى، مع تزايد احتمالات عدم لعب مباراة نصف نهائي كأس كاراباو (6 يناير) أمام مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة المهتمة بأخبار مانشستر سيتي، أن الفريق السماوي يعتقد أن اللاعبين ربما التقطوا السلالة الجديدة من الفيروس الذي تفشى في لندن عندما سافروا للعب ضد آرسنال في ربع نهائي كأس كاراباو يوم 22 ديسمبر.

الفريق السماوي سيواجه أكثر من أزمة خلال الفترة المقبلة، فبعد عودة الثقة للاعبي الفريق واستعادة نغمة الانتصارات أمام ساوثهامبتون، أرسنال ونيوكاسل بعد التعادل المخيب للآمال مع مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون، وتحسن حالة مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، قد يواجه سيتي مشكلة تأثير الفيروس على الحالة البدنية للاعبيه مثلما حدث مع نادي نيوكاسل يونايتد الذي عانى من الجائحة وتم تأجيل مباراته ضد أستون فيلا.

أزمة أخرى أمام كتيبة الكتالوني بيب جوارديولا (مدرب الفريق)، حيث ستحاول رابطة الدوري الإنجليزي إعادة جدول مبارياته –على الرغم من أن الجدول مزدحم في الأساس- بسبب تبعات جائحة كورونا.

سيتي لديه مباراة مؤجلة أمام أستون فيلا بالجولة الأولى من منافسات بريميرليج، والآن لديه مباراة مؤجلة أخرى ضد إيفرتون، وربما يزيد عدد المؤجلات إلى مباراة أو مباراتين آخرتين.