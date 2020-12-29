رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن إقالة توخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي باريس سان جيرمان، إقالة الألماني توماس توخيل من الإدارة الفنية للفريق الفرنسي.

وأصدر باريس بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني جاء فيه: "قرر باريس سان جيرمان إنهاء عقد توخيل".

وقال ناصر الخليفي ، رئيس باريس سان جيرمان: "أود أن أشكر توماس توخيل ومساعديه على كل ما قدموه للنادي".

وأضاف: "لقد قدم توخيل الكثير من الشغف في عمله ، وبالطبع سنتذكر الأوقات الجيدة التي شاركناها معًا".

وكانت شبكة "سكاي ألمانيا"، قد أكدت يوم الخميس الماضي، أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان قرر إقالة المدرب البالغ من العمر 47 عامًا بعد إشرافه على فوز الفريق برباعية دون رد أمام راسينج ستراسبورج أمس الأربعاء بالدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن توخيل تولى تدريب باريس سان جيرمان في الأول من يوليو 2018، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق العديد من البطولات المحلية مثل الدوري الفرنسي (مرتين)، كاس الرابطة الفرنسية (مرة)، كأس فرنسا (مرة) وكأس السوبر (مرتين)، ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالنسخة الماضية قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ المتوج باللقب.