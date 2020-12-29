مران الأهلي.. أجايي يبدأ العلاج الطبيعي.. وتدريبات "كرة طائرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف فريق الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الفوز على نظيره الاتحاد مساء أمس الأحد، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة بدوري we المصري.

وبدأ جونيور أجايي، لاعب وسط الأهلي، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في "الجيم" على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان جونيور أجايي قد تعرض للإصابة مؤخرا أبعدته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في جانب من التدريبات البدنية مع بداية مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جانبا من تدريبات الجري وتدريبات بدنية متنوعة بالكرة مع بداية المران في فقرات قادها مدرب أحمال الفريق.

وخاض لاعبو الأهلي، فقرة تدريبات كرة طائرة بالقدم في ختام مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك جميع اللاعبين في فقرات التدريب بالكرة الطائرة بالقدم تحت إشراف كيفين جونسون المدرب العام للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة مساء الجمعة المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.