الأهلي يُعلن مدة غياب طاهر.. ويكشف سبب راحة كهربا من التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

وكان طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق قد غادر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس في الدوري الممتاز؛ بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الضلوع.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط.

وأوضح، أن طاهر حصل على راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

وعن سبب غياب محمود كهربا لاعب وسط الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية، أكد عبد الحفيظ أنه بسبب تعرض اللاعب لنزلة برد.

وأشار مدير الكرة في الأهلي، إلى أن كهربا خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الفني إراحته بسبب نزلة البرد التي تعرض لها اللاعب بعد مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري.

وأكد أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد غدا، قبل انطلاق لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.