الأهلي يعلن تعافي أفشة وربيعة من الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة رامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة" ثنائي الفريق الأول بالنادي من فيروس كورونا، واستمرار إيجابية عمرو السولية لاعب الوسط.

وكان الثلاثي قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، قبل سفر بعثة الفريق إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية، إن ربيعة وأفشة سينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من غد الأربعاء، بعد تعافيهما من الإصابة بكورونا، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقبلة بالدوري.

على الجانب الآخر، قال مدير الكرة بالأهلي، إن نتيجة مسحة السولية جاءت إيجابية مرة أخرى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد التأكد من سلامته وتعافيه من الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع دجلة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.