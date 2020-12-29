محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة رامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة" ثنائي الفريق الأول بالنادي من فيروس كورونا، واستمرار إيجابية عمرو السولية لاعب الوسط.
وكان الثلاثي قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، قبل سفر بعثة الفريق إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية، إن ربيعة وأفشة سينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من غد الأربعاء، بعد تعافيهما من الإصابة بكورونا، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقبلة بالدوري.
على الجانب الآخر، قال مدير الكرة بالأهلي، إن نتيجة مسحة السولية جاءت إيجابية مرة أخرى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد التأكد من سلامته وتعافيه من الإصابة بالفيروس.
جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع دجلة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن تعافي أفشة وربيعة من الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.