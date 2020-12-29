بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ضيفًا على أسوان.. و5 مباريات في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الـ16 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يحل الإسماعيلي ضيفًا على أسوان بالدوري المصري.

ويلتقي أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني مع برايتون ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد.

من ناحية أخرى، يسعى الإسماعيلي لتصحيح مساره منذ بداية الموسم، حيث سيحل ضيفًا على أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة الـ16)

08:00- برايتون x أرسنال

تقام المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1).

08:00- بيرنلي x شيفيلد يونايتد

تقام المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 5).

08:00- ساوثهامبتون x وست هام يونايتد

تقام المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 4).

08:00- وست بروميتش ألبيون x ليدز يونايتد

تقام المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 6).

10:00- مانشستر يونايتد x وولفرهامبتون

تقام المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1).

الدوري الإسباني (الجولة الـ16)

06:00- إشبيليه x فياريال

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 3).

08:15- برشلونة x إيبار

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 3).

10:30- قادش x بلد الوليد

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 3).

10:30- ليفانتي x ريال بيتيس

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 4).

الدوري المصري (الجولة الخامسة)

20:30- أسوان x الإسماعيلي

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD).