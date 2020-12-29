تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة أسوان

أعلن محمد وهبة المدير الفنى للفريق الأول لكرةالقدم بالنادي الإسماعيلى تشكيل لاعبيه للقاء أسوان بعد قليل فى إطار الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز. التشكيل شهد تواجد ثنائى فى الهجوم للمرة الأولى مع الاحتفاظ بفخر الدين بن يوسف كورقة رابحة. التشكيل كاملا كالتالى … بن يوسف كورقة رابحة. حارس مرمى .. محمد صبحى خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى خط الوسط الدفاعى .. محمود دونجا – محمد عادل – محمد عادل خط الوسط الهجومى .. محمد الشامى – أحمد مدبولى خط الهجوم .. شكرى نجيب ، شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، محمد هاشم ، عماد حمدى ، عمر الوحش ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، مخلوف ، وجيه عبد الحكيم ، فخر الدين بن يوسف

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