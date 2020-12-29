مواجهة أسوان .. الإسماعيلى بقميصه البديل ولجنة طبية تتفقد غرف الملابس

يظهر الإسماعيلى بقميصه البديل باللون الأبيض أمام أسوان،فى المواجهة التى ستقام فى تمام الثانية والنصف ظهرا لحساب الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز. لحساب الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز. فى سياق متصل ، تواجدت لجنة طبية لتفقد غرفة استبدال الملابس للوقوف على مدى التزام الفريقين بالاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا.

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