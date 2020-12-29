برشلونة من دون ميسى أمام إيبار بالدورى الإسبانى

أعلن النادي الكتالونى برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره إيبار، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدورى الإسبانى، التي غاب عنها الأرجنتينى ليونيل ميسى.

وضمت قائمة برشلونة للمواجهة 28 لاعبًا، وغاب عنها نجم الفريق ميسى،

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: ديست، أروخو، لينجليه، أومتيتي، مينجويزا، فيربو.

الوسط: بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، بويج، بيدري، ماتيوس، دي يونج.

الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ديمبلي، كوتينيو،

ترينكاو.

وشهدت القائمة عودة حميدة للاعب الفرنسى ديمبلى بعد غيابه لفتره طويله بسبب الإصابة، فيما سيغيب ميسي عن مباراة اليوم، بسبب إصابة طفيفة في الكاحل.

من المقرر أن تبدأ مباراة برشلونة وإيبار مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع بتوقيت أبوظبى.