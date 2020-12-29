الشباب والرياضة تعلن بدء التصويت بانتخابات برلمان الشباب في 14 محافظة

أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة ،برئاسة الدكتور أشرف صبحي،عن إنتظام ماراثون ثاني أيام عملية التصويت الإلكتروني والأخير للمرحلة الأولي من إنتخابات برلمان شباب مصر2020 .

و بدأ الناخبون في التوافد طبقا للموعد المحدد لفتح اللجان الفرعية في العاشرة صباحا ويستمر التصويت فيها حتي الخامسة مساء ، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل المقر الإنتخابي بالإدلاء بصوته، متابعة لجان المغتربين بمقرات مديريات الشباب والرياضة علي مستوي المحافظات ،التأكيد علي التزام اللجان الانتخابية بمقرات مراكز الشباب بإتخاذ الإجراءات الإحترازية المشددة من اللجنة العليا

والتدابير والضوابط الوقائية للحفاظ علي سلامة المشاركين في ظل جائحة فيروس كورونا ،ذلك من خلال الفيديو كونفرانس.

ويشارك في عملية التصويت الاليكتروني للمرحلة الأولي عدد (9808)شاب وشابة أعضاء برلمان بمراكز الشباب ،ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم والمسجلين في الإستمارة الالكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة من سبتمبر حتي نهاية أكتوبر الماضي.

ويتنافس في إنتخابات برلمان شباب مصر (الجولة الأولي) 583 مرشحا بواقع 291 مرشح فردي و 292 مرشح قائمة وذلك في 54 دائرة

إنتخابية ،داخل 102 مقر إنتخابي بمراكز الشباب،وذلك لاختيار 270 مرشحا لعضوية برلمان شباب مصر بالمرحلة الأولي من الانتخابات وذلك في دوائر 14 محافظة هي (الجيزة،الفيوم،بني سويف،المنيا،أسيوط،الوادي الجديد،سوهاج،قنا،الأقصر،أسوان،الإسكندرية،البحيرة،مطروح ،البحر الأحمر).

وتجري العملية الإنتخابية في 27 محافظة تم تقسيمهم الي مرحلتين وذلك بنظاميها الفردي والقائمة وتبلغ مقاعد الفردي (270) مقعدا و( 298) مقعدا بنظام القائمة ويقوم وزير الشباب والرياضة بتعيين نسبة لا تتجاوز 5% مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

أعلنت اللجنة العليا بموعد إعلان نتيجة إنتخابات الجولة الأولي لبرلمان شباب مصر في الأول من يناير القادم وذلك وفقا للتوقيتات الزمنية واللقواعد المنظمة لإجراء العملية الإنتخابية.