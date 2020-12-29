يحل الإسماعيلى ضيفا على شقيقه أسوان عصر اليوم على ملعب بتروسبورت فى إطار الجولة الخامسة ببطولة الدورى المصري الممتاز.
وسبق للدراويش فى مثل هذا اليوم .. لعب 5 مباريات ” جميعهم بالدورى العام ” فاز فى 4 وتعادل فى مباراة ، له 6 أهداف وعليه هدفًا وحققكلين شيت خلال 4 لقاءات.
المباريات كالأتى …
موسم 72 / 73 .. فاز على القناه 1 / صفر ملعب القناه ببنها ( أسامه خليل ).
موسم 90 / 91 .. فاز على الكروم 1 / صفر بالإسماعيلية (
موسم 2000 / 2001 .. تعادل مع الأهلى صفر / صفر بالقاهرة.
موسم 2013 / 2014 .. فاز على تليفونات بنى سويف 3 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى 2 منهم ضربة جزاء وشوقى السعيد ).
موسم 71 / 72 ” الملغى ” .. فاز على المصرى 1 / صفر ببورسعيد ( سيد عبد الرازق ” بازوكا”).
كانت هذه تفاصيل خبر قبل لقاء أسوان .. الإسماعيلى يتطلع لاستمرار تفوقه فى هذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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