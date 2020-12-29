أجايي يستعد للعودة إلى تدريبات الأهلي

بدأ جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء

على ملعب التتش بالجزيرة.

تعرض النيجيري جونيور أجايي للإصابة أخيرًا أبعدته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي

دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

يذكر أن الأهلى فاز على نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في آخر مباراة لعبها في بطولة الدورى المصرى، حيث قدم لاعبو المارد الأحمر عرضًا ممتعًا من لمسات وفنيات أمام زعيم الثغر.