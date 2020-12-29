أوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب محمود كهربا لاعب وسط الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية جاء بسبب تعرضه لنزلة برد. وأوضح عبد الحفيظأن اللاعب خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الفني إراحته بسبب نزلة البرد التي تعرض لها اللاعب بعد مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري.
وأضاف مدير الكرة أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد غدا، قبل انطلاق لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.،ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحفيظ يوضح سبب غياب كهربا عن مران الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.