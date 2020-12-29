عبدالحفيظ يُعلن موعد عودة طاهر للتدريبات بعد الإصابة

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.
وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعةالتي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط.
وأضاف: «اللاعب حصل على راحة سلبية اليوم منالتدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارًا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.
كان طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق، غادر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس في الدوري الممتاز؛ بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الضلوع.
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