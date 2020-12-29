الأهلى يعلن تعافي أفشة وربيعة من كورونا

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعافيهما من فيروس كورونا.
أشار مدير الكرة إلى أن «الثنائي» سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من غدٍ، وذلك استعدادًا لمباراة وادي دجلة.
ويجري عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة مساء الجمعة المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.
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