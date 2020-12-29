بث مباشر | شاهد آرسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “آرسنال وبرايتون” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “آرسنال وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة آرسنال وبرايتون على ملعب “فالمر”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريج باوسون”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

بتعادله امام “وست هام” في بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية، مدد برايتون مسيرته الخالية من الانتصارات إلى ست مباريات في الدوري الانجليزي، (تعادل في 2، وخسر 4)، مما يفتح إمكانية بدء 2021 في المراكز الثلاثة الأخيرة.

ويعد فوز برايتون على آرسنال (2-1) في آخر مباراة جمعتهما في الدوري الانجليزي وكانت في الجولة 30 الموسم الماضي على ملعب “فالمر” بمثابة اللعنة، حيث لم يحقق طيور النورس الفوز بعدها على ملعبهم، خسروا 6 مرات، وتعادلوا في 5.

ويقبع نادي برايتون في المركز 16 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

على الجانب الآخر، حقق “آرسنال” اخيرًا الفوز في الدوري الانجليزي على حساب “تشيلسي” في الجولة الماضية لينهي مرحلة الجفاف التي امتدت لسبع مباريات (تعادل في 2، وخسر 5)، ورغم ذلك لا يزال مستوى الفريق مثيرًا للقلق، حيث فشل رجال ميكيل أرتيتا في التسجيل من اللعب المفتوح في أي من مبارياتهم الخمسة قبل مواجهة البلوز.

على الرغم من أن موسم 2020/21 كان صعبًا على آرسنال، إلا أن معدل فوزهم في الدوري الانجليزي في النصف الأول من عام 2020 (45.45٪)، يزيد حاليًا بنسبة 4.54٪ عن النصف الثاني من هذا العام وبالتحديد منذ يوليو الماضي وحتى الآن.

ويتواجد نادي آرسنال في المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المركز العاشر، وبفارق 10 نقاط عن المربع الذهبي.

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