بث مباشر | شاهد الاسماعيلي واسوان في الدوري المصري We “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “الاسماعيلي واسوان” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 29-12-2020 ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاسماعيلي واسوان” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “حاتم بطيشة”، وتقام على “استاد بتروسبورت”، بإدارة من الحكم المصري “‘محمد معروف عيد”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة الاسماعيلي واسوان في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

ما زال النادي الاسماعيلي في النفق المظلم منذ بداية الموسم الحالي في الدوري المصري إذ لم يتذوق طعم الفوز بعد مرور 4 جولات، كما أقال مدربه البرازيلي “ريكاردو” عقب خسارته امام “الجونة” في الجولة الثالثة.

وتعاقد الاسماعيلي مع المدرب المصري “طلعت يوسف” لخلافة البرازيلي، ولكنه اعتذر عن عدم قبوله مهمة قيادة الفريق بعد 48 ساعة فقط من إعلان التعاقد معه، مبررًا ذلك بحدوث خلافات مع مجلس الإدارة الذي كلف المدرب العام “محمد وهبة” بتولي مهمة تدريب الفريق مؤقتًا ليتعادل امام “البنك الاهلي” في الجولة الماضية.

ويتطلع نادي الاسماعيلي إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في الدوري المصري عندما يلاقي اسوان اليوم، من أجل الخروج من مناطق الهبوط الذي يقبع فيها برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسارة.

في المقابل، تلقى نادي اسوان خسارتين متتاليتين بعدما فاجئ الجميع وحقق الفوز في اول مباراتين له في الدوري المصري هذا الموسم على حساب “إنبي وطلائع الجيش”.

ورغم ذلك يتواجد نادي اسوان في مركز متقدم في جدول الترتيب إذ يحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط فقط عن الصدارة التي يحتلها الاهلي.

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