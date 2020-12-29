الامارات | 25 مليون يورو أغرب عقوبة من أتلتيكو على نجمه كوستا

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون يورو أغرب عقوبة من أتلتيكو على نجمه كوستا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الموقع الإعلام الإسباني "كادينا كوب" عن شرط غريب يتضمنه عقد أحد المهاجمين البارزين في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، بحيث يعرضه لعقوبة مالية تتضمن 25 مليون يورو، في حال قرر مغادرة فريقه، والانتقال إلى أحد الفرق الثلاثة الكبرى في إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية، بينما سيكون مطالبا بدفع نحو 5 ملايين يورو، في حال أراد الانتقال إلى فريق آخر.

ويتعلق الأمر بمهاجم أتلتيكو، دييغو كوستا، والذي توترت علاقته أخيرا بإدارة النادي، حيث يدفع باتجاه مغادرة الفريق في يناير المقبل، بينما يصر النادي على التزام اللاعب بعقده، أو تنفيذ بنوده. وكشف الموقع عن أن إدارة أتلتيكو، ولكي تحصن نفسها من أي استفادة للغريمين برشلونة والريال، وكذلك إشبيلية، فرضت على كوستا هذا الشرط الغريب، حين قررت إعادة التعاقد معه بعد أن غادر الفريق قبل سنوات والتحق بتشلسي، ثم قرر حمل قميص النادي مجددا.

يذكر أن عقد كوستا ينتهي في صيف 2021، وبإمكان اللاعب مفاوضة أي ناد يريده، لكن الإشكال يتعلق برغبة اللاعب الشديدة في الانتقال في يناير المقبل، ما سيجعله مطالبا بدفع الشرط الجزائي الخيالي، وهو أمر يستحيل تحققه حتى مع أي نجم عالمي آخر. ولا يشعر كوستا بالراحة في اللعب مع أتلتيكو منذ بداية الموسم، إذ لا يحظى بثقة المدرب سيميوني، كما أنه تعرض مرارا للإصابة، وخسر مركزه بعد انضمام نجم برشلونة السابق، لويس سواريز.

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