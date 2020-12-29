الامارات | بين الجائحة والضائقة المالية ...الريال وبرشلونة أمام تحديات كبيرة في سوق الانتقالات الشتوية

شكرا لقرائتكم خبر عن بين الجائحة والضائقة المالية ...الريال وبرشلونة أمام تحديات كبيرة في سوق الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو الوضع قاتما بالنسبة لعملاقي الكرة العالمية والإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في سوق الانتقالات الشتوية، الذي ينطلق في الرابع من يناير المقبل وسط شكوك عدة، وأسئلة تفرض نفسها، من قبيل كيف يستقطبان لاعبين من دون أموال؟ وكيف يمددان عقدي نجميهما وقائديهما سيرخيو راموس والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم "يقرر" مصيره بعد؟

وذلك في ظل تضرر حساباتهما المالية بشدة بسبب الجائحة، إضافة إلى المبالغ الباهظة التي أنفقت على تجديد الملعبين خلال العام الماضي، يتعين على الناديين اللذين يعتبران المحركين الأساسيين لسوق الانتقالات، اتخاذ خيارات صعبة.

هل ريال بحاجة الى أحد؟

في مقارنة بينهما، يبدو ريال في موقف أفضل من غريمه التقليدي، إذ لم يبرم فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية، وعاد بعض اللاعبين المعارين إلى صفوفه أبرزهم النروجي مارتن أوديغارد، فيما رحل من لم يكن من الأسماء البارزة في النادي. ويعتبر البلجيكي إدين هازار آخر صفقة كبيرة في النادي بعد وصوله في صيف العام 2019 من تشلسي الانجليزي مقابل 115 مليون يورو، الا انه غاب عن قرابة خمسين مباراة منذ وصوله بسبب تكرر الإصابات.

ومنذ الازمة المالية التي عانى منها النادي بسبب الوباء العالمي، رددت إدارته مرات عدة أنها لن تتعاقد مع لاعبين جدد، إذ أعلنت منذ أيام عن مكاسب بلغت فقط 313 ألف يورو لموسم 2019-2020، وهو رقم بعيد جداً عن الأرباح المذهلة التي سجلها النادي في السنوات السابقة حيث احتل غالباً المركز الأول في قائمة الأندية ذات الدخل الأكبر في العالم، وفقاً لشركة ديلويت.

ومع قائمة مؤلفة من 25 لاعباً وعودة الغالبية من الإصابات وتحسّن نتائج الفريق تدريجياً، لا سيما بعد بلوغه الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد بداية سيئة وتحقيقه خمسة انتصارات توالياً في الدوري، يبدو أن بطل إسبانيا بدأ في إيجاد القليل من الاستقرار. لكن مما لا شك فيه أن المجال مفتوح لتعزيز بعض المراكز، على غرار مركز رأس الحربة الذي يشغله الفرنسي كريم بنزيمة المتألق منذ بداية الموسم والذي ليس لديه بديل موثوق.

لكن في الوقت الذي ترغب جماهير الفريق الأبيض في التعاقد مع مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، يجب على ريال مدريد بشكل خاص تمديد عقد قائده الأساسي سيرخيو راموس (34 عاماً) الذي ينتهي في يونيو، وذلك من دون زيادة كبيرة على راتبه.

من جهة أخرى، تشير الصحافة الإسبانية إلى أن بطل إسبانيا مهتم بالتعاقد مع النمسوي دافيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ الألماني، لتعزيز الجبهة اليسرى، في حين قد يغادر إيسكو الذي لا يبدو ضمن مخططات زيدان في القلعة البيضاء.

ميسي أو لا احد؟

أما بالنسبة للغريم التقليدي برشلونة الغارق بالديون، فهناك حالة طارئة: تجديد عقد هدافه التاريخي ليونيل ميسي الذي ينتهي في 30 يونيو 2021، والذي سيكون قادراً على التفاوض مع أي نادٍ بدءاً من الأول من يناير المقبل. وأكد أفضل لاعب في العالم ست مرات الأحد في مقابلة عرضتها قناة "لا سيكستا" الإسبانية وأجريت مطلع الشهر الحالي "لم أقرر أي شيء"، وتابع "لا أعرف بعد، النادي يمر بفترة سيئة وسيكون من الصعب إعادته إلى مستوياته السابقة، ولكنني متحمّس".

إلا أن مسؤولي النادي الكاتالوني يستعدون لانتخاب رئيس جديد في 24 يناير المقبل، ما قد يوثر بشكل كبير على مستقبل النجم الأرجنتيني مع النادي.

ورغم الديون التي يغرق فيها النادي، قد يكون المدرب الهولندي رونالد كومان الذي بدأ بتحسين نتائج الفريق قليلاً، نشطاً في النافذة الشتوية. وتفيد الصحافة المحلية ان النادي الكاتالوني يستعد للتخلي عن الفرنسي بطل العالم صسامويل أومتيتي مقابل عودة قلب الدفاع الشاب إريك غارسيا الذي نشأ في أكاديمية لا ماسيا، من مانشستر سيتي الإنكليزي، والتعاقد مع البرازيلي فيليبي من أتلتيكو مدريد.

ويعتبر تعزير خط الدفاع أولوية لكومان بعدما عانى مدافعوه من الإصابات خلال الفترة السابقة، كما ترغب الجماهير في التعاقد مع رأس حربة صريح مكان الدنماركي مارتن برايثوايت. غير أن المشكلة الاقتصادية تقف عائقاً أمام كل هذه الآمال. ففي عام 2019 حصل برشلونة على قرض بقيمة 140 مليون يورو لمدة خمس سنوات من صندوق استثمار أميركي، كما استدانت الإدارة السابقة مبلغ 815 مليون يورو على مدى 30 عاماً من بنك "غولدمان ساكس" لإكمال المشروع المكلف لتجديد ملعب "كامب نو". وقال ميسي الاحد "سيكون من الصعب التعاقد مع اللاعبين لأننا بحاجة للأموال وهي غير موجودة".

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