شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة في تدريبات الأهلي بقيادة «كابيللو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،اللاعبين في جانب من التدريبات البدنية مع بداية مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.



وأدى اللاعبون جانبا من تدريبات الجري وتدريبات بدنية متنوعة بالكرة مع بداية المران في فقرات قادها مدرب أحمال الفريق، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.