شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير في القائمة «الأولية» لفراعنة اليد قبل المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة روبيرتو جارسيا المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني ومجدي أبوالمجد المدرب العام ومحمد إمام محلل الأداء الفني والدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب على القائمة الأولية لمنتخب الفراعنة

ووفقا لقواعد الإتحاد الدولي بعد القرار الأخير بزيادة عدد اللاعبين في القائمة لكل منتخب مشارك في المونديال إليّ ٣٥ لاعب حيث إستقر جارسيا خلال المعسكر الحالي الذي ينتهي الأربعاء المقبل على كل من (كريم هنداوي عصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد في حراسة المرمي ومحمد سند وأكرم يسري وعمر سامي وأحمد الأحمر في الجناح الأيمن وكل من محسن رمضان ومصطفي خليل ومصطفي بشير وَعَبَد الرحمن فيصل في مركز الظهير الأيمن. وعلي الدائرة كل من خالد وليد وأحمد عادل وإبراهيم المصري ووسام نوار ومحمد ممدوح هاشم وفِي الجناح الأيسر كل من عمر الوكيل وأحمد مؤمن وأحمد سيسه. وفِي مركز صانع الألعاب كل من إسلام حسن وإسلام خيري وسيف الدرع وأحمد هشام، بينما ضم مركز الظهير الأيسر كل من يحيي الدرع وحسن قداح وعلي زين).

الجدير بالذكر أن المحترفين الخمسة وصلوا إليّ القاهرة السبت الماضي وانضموا للمعسكر الحالي بالقاهرة أمس الأحد وهم كريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم المحترفان بنادي دينامو بوخارست الروماني ومحمد سند وأحمد هشام بنادي نيم الفرنسي وعلي زين المحترف بالشارقة الإماراتي.

وسينضم يحيي خالد للمعسكر الأخير الذي سينطلق الأسبوع القادم عقب عودته للقاهرة الأربعاء المقبل .