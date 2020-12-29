شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط.



وأضاف: «اللاعب حصل على راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.



وكان طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق قد غادر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس في الدوري الممتاز؛ بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الضلوع.